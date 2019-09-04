Мини-технопарки для детей откроют в селах Самарской области по нацпроекту

САМАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Мини-технопарки для детей "Квантум" откроются в сельских районах Самарской области по национальному проекту "Образование". Об этом в среду сообщила пресс-служба областного правительства.

"Министерство образования и науки Самарской области в рамках национального проекта "Образование" разработало программу по созданию и оснащению за счет средств регионального бюджета детских мини-технопарков "Квантум". 19 таких площадок откроются в сельских школах уже в этом учебном году", - говорится в сообщении.

В мини-технопарках дети будут изучать инженерные специальности, технический английский язык, получат навыки презентации проектов. Как отмечают в правительстве, каждый мини-технопарк уникален и обладает своей спецификой. Например, расположенный в Тольятти технопарк предполагает сотрудничество с производственными компаниями города, знакомство с автономными робототехническими системами, промышленным дизайном, беспилотными транспортными средствами, материаловедением.

Кроме того, в регионе планируется создать мобильные мини-технопарки, которые будут доставляться в отдаленные населенные пункты.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.