Интерактивную карту нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" представили на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Интерактивную карту национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" представили на стенде Минтранса на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Росавтодора.

"Большой интерес вызвала интерактивная карта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая наглядно показывает в режиме онлайн, где и какие работы проводятся в текущем году во всех 83 субъектах России, принимающих участие в нацпроекте. С ней ознакомился министр транспорта России Евгений Дитрих", - говорится в сообщении дорожного агентства.

Как отметили в Росавтодоре, особое внимание уделяется регионам Дальневосточного федерального округа. "Общий объем финансирования из федерального бюджета субъектов Дальневосточного федерального округа (11 субъектов) в 2019 году составляет более 8 млрд 800 млн рублей (в части федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "БКАД")", - сообщает пресс-служба. При этом за шесть лет планируется увеличить долю региональных дорог округа, отвечающих нормативным требованиям, с 44,3% (базовый показатель 2017 года) до 51,1%, дорожной сети городских агломераций - с 43,9% (базовый показатель 2017 года) до 85,2%, уточнили в дорожном агентстве.

Кроме того, на стенде министерства представили главные итоги работы в 2018 году и перспективы развития транспортного комплекса в целом и дорожной отрасли в частности. "В прошлом году отремонтировано, в том числе капитально, почти 8,5 тыс. км федеральных трасс, подведомственных Росавтодору. Объем завершенного строительства и реконструкции автодорог превысил запланированный результат на 8,6 %", - отметили в Росавтодоре.

О дорожном нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.