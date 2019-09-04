Ульяновские власти откроют в школах 200 центров гуманитарного и цифрового образования

УЛЬЯНОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Центры гуманитарного и цифрового образования откроются в школах Ульяновской области в сентябре, к 2022 году их создадут не менее 200. Об этом сообщил в среду губернатор региона Сергей Морозов на совещании по вопросам доступности дополнительного образования.

"По федеральному проекту "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование") 23 сентября мы запускаем в общеобразовательных учреждениях 29 центров гуманитарного и цифрового образования. А к 2022 году планируем создать уже 200 таких центров", - сказал он.

По словам министра образования и науки региона Натальи Семеновой, центры станут структурными подразделениями уже работающих школ. На таких площадках планируется реализация программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиа-творчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия. Предполагается, что они также станут местом для проведения деловых игр и тренингов.

Морозов во время выступления также уточнил, что главная цель сегодня - повысить качество и доступность дополнительного образования для всех категорий. "Мы должны планомерно снижать количество платных услуг в дополнительном образовании", - добавил он.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.