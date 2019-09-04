В Ульяновской области в 2020 году запустят мобильный "Кванториум"

УЛЬЯНОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мобильный "Кванториум" начнет движение по населенным пунктам Ульяновской области в следующем году. Об этом сообщил в среду губернатор региона Сергей Морозов на совещании во время инновационного салона дополнительного образования, который является одним из мероприятий по реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" (входит в нацпроект "Образование").

"На следующий год мы запустим мобильный "Кванториум". Это такой огромный поезд, который будет колесить по всей Ульяновской области, во все муниципальные образования, в том числе и в отдаленные сельские населенные пункты, чтобы ребята, взрослые, преподаватели имели возможность прикоснуться к тем новациям, которые есть в дополнительном образовании", - сказал он.

Морозов добавил, что также дал поручение запустить в Ульяновской области региональный проект "Мобильный кванториум". "[Его планируется реализовать] на базе автомобилей, которые выпускаются в Ульяновской области", - уточнил губернатор.

Дополнительное образование

Он также поставил задачу охватить дополнительным образованием не менее 83% детей к 2024 году. "Ключевая, очень сложная, но абсолютно достижимая задача, которая стоит перед Ульяновской областью, к 2024 году обеспечить для детей и юношества в возрасте от пяти до 18 лет дополнительное образование на уровне не менее 83%. <…> Мы должны, безусловно, поддерживать очень высокое качество этого образования и, сразу оговариваюсь, не должны гнаться за сверхприбылью и стремиться к тому, чтобы все сплошь и рядом было платно, в том числе и в тех государственных учреждениях, которые мы открываем", - сказал он.

Морозов привел в пример случай с открытием в прошлом году физкультурно-оздоровительного комплекса "Фаворит" в Заволжском районе Ульяновска. "Не успели открыть, как почти все секции стали платными, и это, конечно, безобразие. И мы будем заслушивать на специальной комиссии каждого руководителя отрасли и вместе с этим руководителей всех учреждений, которые подведомственны региональному правительству или муниципальному органу власти на предмет того, почему появились платные услуги", - уточнил он.

Губернатор добавил, что по итогам встречи будут выработаны предложения по максимальному сокращению платных услуг. "Мы должны дать возможность мальчишкам и девчонкам и их родителям чувствовать себя максимально комфортно на территории Ульяновской области", - пояснил глава региона.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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