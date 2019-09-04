Новые факультеты открылись в "Университете третьего возраста" во Владимире

ВЛАДИМИР, 4 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год в 15-й раз начался в среду в "Университете третьего возраста" во Владимире. Организаторы представили три новых факультета, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне, видеоэкскурсиям по музеям мира и основам долговременного ухода, передает корреспондент ТАСС.

"Университет третьего возраста" с 2019 года вошел в перечень мероприятий социального проекта "Активное долголетие" регионального проекта "Старшее поколение", который входит в нацпроект "Демография".

"В этом году мы открываем три новых факультета. Один из них будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках курса мы будем поддерживать память об этом событии, это будут занятия, посвященные знаковым датам войны. Новый факультет - видеоэкскурсии по музеям. Не все люди в возрасте 80 лет смогут отправиться в Лувр, а этот факультет дает такую возможность. Кроме того, открываем новый факультет "Школа долговременного ухода". Таким образом, у нас будут работать 15 факультетов разнообразной тематики", - рассказала ТАСС директор владимирского комплексного центра соцсобслуживания населения Елена Чинцова.В прошлом году слушателями университета стали порядка 500 человек, в этом сезоне, 15-м по счету, организаторы ожидают не менее 700 человек.

"Наша цель - вовлечь как можно больше людей в активное долголетие. Люди приходят сюда, дружат, общаются, проявляют инициативу, например, сейчас очень просят ввести курсы иностранного языка, и мы будем стараться это сделать. В стенах университета несколько лет назад возникла идея заняться серебряным волонтерством, и сегодня эти волонтеры оказывают большую помощь тем, кому она нужна", - добавила собеседница агентства.

В 67 чувствовать себя на 35

В день начала нового учебного года самым активным студентам пенсионного возраста вручили благодарственные письма. 67-летнюю Александру Архипову назвать бабушкой не поворачивается язык - она активная участница городских концертов и соревнований, отличница университета "третьего возраста". Посещает занятия нескольких факультетов, в том числе "Здоровое долголетие", "Музыкальный звездопад", "Мой любимый край".

"Здесь мы учимся быть здоровыми, как вести активный образ жизни, ухаживать за больными, я познаю город, потому что когда работала, некогда было гулять. Занятия придают силы, ты просто ходишь и улыбаешься, понимаешь, что на пенсии мы начинаем жить полной и независимой жизнью. В общем, чувствую себя на 35", - признается Александра Ивановна.

Бывший врач Анатолий Батанов после болезни понял, что ему не хватает общения, и тоже пришел в университет. В образовании упор здесь он делает на обучении финансовой к компьютерной грамотности - уже освоил онлайн-банкинг, так удобнее оплачивать услуги ЖКХ, а еще зарегистрировался в соцсетях, где ведет переписку с одноклассниками, и это в 71 год.

85-летняя Зоя Михайловна Башарина в университете уже попробовала себя в роли "бабушки на час" - оказанию волонтерской услуги по присмотру за детьми также обучают на курсах. Секрет ее активного долголетия - активный образ жизни, скандинавская ходьба и песни. Сразу после окончания торжественной церемонии вместе с однокурсницами она отправилась отмечать начало нового учебного года в кафе.

"В дальнейшем мы планируем сделать особый акцент на развитии серебряного волонтерства - волонтеры уже взяли шефство над психоневрологическим интернатом - общаются с проживающими, играют с ними, благоустраивают территорию, сажают цветы, который вырастили на собственных огородах. Кроме того, волонтеры помогают в решении проблем трудных семей, например, присматривают за детьми-инвалидами", - рассказала ТАСС директор управления соцзащиты населения Владимира Елена Берецкене.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.