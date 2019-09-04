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Власти Чувашии направят 383 млн рублей на благоустройство общественных пространств

В регионе намерены благоустроить 31 дворовую территорию и 30 общественных пространств

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии направят 383 млн рублей на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"На реализацию проекта выделяется 383 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить 31 дворовую территорию и 30 общественных пространств. Кроме того, дополнительно по различным программам по линии Минсельхоза Чувашии и Минтранса Чувашии также выделяются средства на благоустройство, на обустройство дворов и общественных пространств", - говорится в сообщении.

В 2019 году в программе участвуют 25 муниципальных районов и городских округов региона. В рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальных образованиях республики благоустраиваются дворовые территории, общественные пространства, парки, устанавливаются спортивное и игровое оборудование.

По данным пресс-службы, всего за 2018-2022 годы в Чувашии будут благоустроены 1 175 дворовых территорий, 161 общественное пространство на общую сумму 1 млрд 422 млн рублей. Проект затронет около 900 тыс. человек, которые проживают на благоустраиваемых территориях.

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