Власти Дагестана построят на четверть больше ФАПов в 2019 году за счет экономии средств

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году благодаря экономии выделенных в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" средств построят 20 ФАПов вместо запланированных 15. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"Работы по реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в республике идут строго по графику. Более того, в результате экономии средств, достигнутой Минздравом Дагестана при закупке модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в республике откроется 20 ФАПов вместо 15", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, в июле были объявлены аукционы на поставку 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. "В ходе проведения аукционов ведомству удалось сэкономить часть средств и приобрести дополнительно еще пять ФАПов. Контракты были заключены 26 августа. Работы по их установке уже стартовали в некоторых населенных пунктах. В полном объеме все 20 ФАПов в регион поступят до 15 ноября", - уточнила собеседница агентства. Кроме того, она добавила, что подготовлена документация на приобретение медицинского оборудования для 20 ФАПов.

Отличие модульных ФАПов от обычных - в быстрой скорости возведения. Модульные здания относятся к разряду мобильных, производятся в заводских условиях и монтируются на площадке под ключ. Как сообщал ТАСС ранее, на строительство новых ФАПов Дагестану в 2019 году выделено около 90 млн рублей. Каждый из них будет обслуживать от трех до 10 близлежащих населенных пунктов, что повысит доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных районах.

Сообщалось, что новые медпункты будут оснащены всем необходимым оборудованием и соответствовать современным требованиям. ФАП будет состоять из отдельной комнаты для приема больных, процедурного кабинета, санитарной комнаты, помещения для хранения медикаментов и т. д.

По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения и увеличение охвата россиян медицинской профилактикой в рамках ежегодных осмотров и диспансеризации.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.