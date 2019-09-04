Средняя продолжительность жизни на Ставрополье может достичь 80 лет к 2035 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в Ставропольском крае достигнет 80 лет к 2035 году. Для достижения этого показателя в регионе запланирована оптимизация работы всех медицинских учреждений, сообщили в среду в краевом министерстве здравоохранения.

"Средняя продолжительность жизни ставропольчан составляет 74,2 года. Перед нами стоит серьезная задача по достижению продолжительности жизни к 2035 году 80 лет. Поэтому оптимизация в рамках регионального проекта коснется медучреждений всех уровней", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра Юрия Литвинова.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе идет работа по улучшению качества и доступности медицинской помощи, в том числе, за счет модернизации оборудования в медицинских учреждениях, расширения сети фельдшерско-акушерских пунктов, приобретения мобильных медицинских комплексов.

В 2021 году в регионе планируют завершить переход всех поликлиник края на бережливые технологии, некоторые из них уже начали работу в этом направлении. "В медучреждениях, реализующих проект, время ожидания в регистратуре снизилось, возросла доля записей к врачу через сеть Интернет, инфомат и call-центр до 87%", - поясняют в министерстве.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.