Чемпионат для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2019" стартовал на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия IV регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2019" состоялась в четверг утром в Южно-Сахалинске в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

"Абилимпикс" - национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов, является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей" и закреплен в мероприятиях национального проекта "Образование". Проект дает многим людям с инвалидностью мотивацию к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству. На Сахалине первые соревнования прошли в 2016 году по шести компетенциям. Тогда в них приняли участие 47 человек.

"Чемпионат стартовал, все площадки начали свою работу" - сообщил собеседник агентства. Согласно предварительным заявкам, в этом году в чемпионате примут участие 120 школьников, студентов, работающих специалистов от 14 до 65 лет. Они покажут свои навыки и умения по 19 компетенциям на четырех площадках: три в Южно-Сахалинске и одна в поселке городского типа Тымовское (Сахалин). Оценивать работу будут 98 экспертов.

В мероприятии задействовано около сотни волонтеров. Все они прошли специальное обучение правильного общения с людьми с инвалидностью.

Помимо деловой программы, в рамках чемпионата пройдут ярмарки вакансий, мастер-классы, круглые столы, профессиональные мероприятия для школьников и "Уроки доброты".

Завершится "Абилимпикс" 6 сентября. В этот же день будут объявлены имена победителей, которые смогут отправиться на национальный этап чемпионата в Москву. В прошлом году сахалинцы привезли с финала одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

Национальный проект

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.