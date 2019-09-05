Ульяновские предприниматели пройдут обучение для успешного выхода на внешние рынки

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Ульяновской области, которые планируют начать поставки продукции на внешние рынки, пройдут до конца года курс начинающего экспортера. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

"В программу обучения, которое проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", входят семинары на различные темы, которые будут полезны предпринимателям при выходе на экспорт. Обучение предпринимателей, желающих выйти на внешние рынки, начнется с середины сентября, первый семинар будет посвящен основам экспортной деятельности", - сказал он.

Гайнетдинов добавил, что обучение будет проводить приглашенный федеральный эксперт, оно является бесплатным для предпринимателей. Курсы для бизнесменов продлятся до конца декабря. Цикл занятий будет посвящен маркетингу как части экспортного проекта, эффективной деловой коммуникации, правовым аспектам, финансовым инструментам, логистике, налоговому и таможенному регулированию экспорта, возможностям онлайн-торговли.

"Главной задачей нацпроекта является увеличение объемов экспорта и количества предпринимателей, поставляющих свои товары на внешний рынок. Выстроенная единая система поддержки в Ульяновской области позволяет оказать необходимую помощь бизнесмену на любом этапе, будь то выход на мировые рынки или расширение территорий продаж", - уточнил Гайнетдинов.

В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в Ульяновской области утверждены четыре программы: "Промышленный экспорт", "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". В 2019-2024 годах на исполнение мероприятий нацпроекта планируется направить более 956 млрд рублей из федерального бюджета. На данный момент в регионе экспортерами являются 140 предприятий, 22 из них вышли на внешний рынок впервые в этом году. Местные производители поставляют товары в 102 страны, основными торговыми партнерами среди которых являются Египет, Казахстан, Германия, Белорусия, США, Узбекистан, Венгрия, Азербайджан, Чехия, Бразилия, Саудовская Аравия.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.