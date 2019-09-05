В Ростовской области более 8,5 тыс. жителей предпенсионного возраста пройдут переобучение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены направить на переобучение не менее 8790 граждан предпенсионного возраста до 2024 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель государственной службы занятости населения региона Сергей Григорян.

"Всего с 2019 по 2024 годы в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" планируется обучить не менее 8790 граждан предпенсионного возраста. На эти цели предусмотрено 601,8 млн рублей, из них 571,8 млн рублей - средства федерального бюджета и 30 млн рублей - средства областного бюджета", - сказал Григорян.

Он отметил, что на сегодня уже более двух тысяч жителей предпенсионного возраста региона прошли переобучение. Среди выбранных профессий - оператор ЭВМ, воспитатель, педагог дополнительного образования, бухгалтерский учет, охрана труда, управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кадровое делопроизводство, 1С: предприятие и другие.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.