Минпромторг планирует осенью провести еще один конкурс на господдержку экспорта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минпромторг осенью этого года планирует провести еще один конкурс по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы за первую половину этого года сформировали полностью нормативную базу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". На сегодняшний день провели первый конкурс и отобрали более 700 проектов компаний, которые заинтересованы в развитии экспорто ориентированной продукции. Общий объем отобранных проектов в денежном выражении составляет около 2,5 трлн рублей", - сказал он.

По словам Мантурова, основными драйверами развития проектов являются сферы химической, деревообрабатывающей промышленности, а также металлургия. "Мы рассчитываем на то, чтобы обеспечить и производство и организацию реализации этих проектов субсидиями в общем объеме около 85 млрд рублей, - добавил министр. - За счет этого мы должны выйти на те параметры, которые изначально были заложены в нацпроекте".

"Мы рассчитываем на то, что активность наших индустриальных партнеров, промышленных предприятий будет сохраняться, потому что мы планируем осенью провести еще один конкурс для того, чтобы нарастить объем тех проектов, которые будут обеспечивать реализацию этого национального проекта", - отметил он.

"В первую очередь рассчитываем на производство внутри страны конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, но при этом, по первому проекту мы видим, что порядка 5-7% - это проекты, рассчитанные на организацию производства за рубежом", - сказал Мантуров.

О КППК

Конкурс на заключение соглашений по КППК в 2019 году был открыт в апреле. Участвовать в нем могли как российские производители, так и иностранные компании, если у них есть заключенный специальный инвестиционный контракт или же они глубоко локализованы на территории России, а их продукция считается российской. 15 июня был завершен первый этап отбора заявок на КППК. Всего поступило 860 заявок от предприятий. Из них на региональном уровне было подано 730, а на федеральном - 130 заявок. Общий объем запрашиваемых средств - 3,3 трлн рублей. Объем федеральных субсидий по программе составляет 317 млрд рублей, а объем привлеченного кредитования - 7 трлн рублей.

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям субсидировать 4,5% от банковской ставки по кредитам, взятым на разные цели, но объединенным экспортной идеей - от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом. Максимальная сумма одного кредита, под который можно получить льготу, - 60 млрд рублей. Соглашения начнут работать с 2020 года.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до $250 млрд.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.