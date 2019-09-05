Скворцова: усиление в законе ответственности граждан за здоровье нужно обсуждать широко

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Усиление на законодательном уровне ответственности граждан за собственное здоровье требует серьезного общественного обсуждения. Об этом сообщила в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр здравоохранения России Вероника Скворцова порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 4 сентября в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, предложил предоставляемые бесплатно медицинские услуги по программе государственных гарантий сделать частично платными для граждан, которые не следят за собственным здоровьем и не проходят профилактические осмотры.

"Это тот вопрос, который должен широко обсуждаться. И в некоторых странах вообще референдумом обсуждаются подобные вопросы, так же как, скажем, отношение к донорству и трансплантации, потому что это касается каждого", - сказала Скворцова.

Медпомощь гражданам в РФ оказывается в рамках программы госгарантий за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Отчисления в фонд за работающее население осуществляют работодатели, за неработающее - власти субъектов. Как ранее отмечала Скворцова, солидарный характер фонда, единая тарифная система и единые способы оплаты обеспечивают чрезвычайно высокую эффективность данной финансовой модели. Сейчас более 90% медпомощи оказывается за счет автономной системы ОМС. Для граждан РФ эта помощь бесплатная.

По словам министра, в некоторых странах применяется поход, при котором величина страховки "разнится в зависимости от того, прошел ли человек в течение последнего года профилактический осмотр или диспансеризацию, имеет ли он вредные привычки". "Иногда стоимость страховки отличается у людей, которые курят и не курят. И это есть в ряде европейских стран. У нас в стране ситуация такая, что мы конституционно декларируем бесплатную медицинскую помощь. И этот факт - это первое, что нас ограничивает во введении подобных мер", - пояснила Скворцова.

Она отметила, что существуют также объективные причины, по которым человек может пропустить медосмотр. "Есть ситуации, когда по каким-то уважительным причинам человек не смог пройти профилактический осмотр. Они могут быть разными, это причины, и касающиеся психологического состояния, и каких-то барьерных психологических функций, и каких-то объективных жизненных ситуаций. И, естественно, в этой ситуации встают этические вопросы: можно ли из-за этого как-то ограничить доступ к медицинской помощи", - сказала министр.

Оздоровление населения

Повышение ответственности за собственное здоровье является одним из важнейших направлений мероприятий, запланированных в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография".

Основными целями мероприятий этого федерального проекта, а также нацпроекта "Здравоохранение" являются сохранение жизни россиян и увеличение ее продолжительности. Для этого нацпроектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, сократить число смертей от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, 41% смертей носит предотвратимый характер. Исходя из этого, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выстраивается новая архитектура сопровождения здоровья человека.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.