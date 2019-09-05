Абэ заявил, что нацпроекты РФ тесно связаны с японско-российским сотрудничеством

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Япония считает, что национальные проекты в России тесно связаны с реализацией российско-японского плана сотрудничества из восьми пунктов. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Посмотрите, пожалуйста, внимательно, как красными линиями соединены эти пункты российской стороны, которые находятся слева, с разного рода сотрудничеством, продвигаемым Японией, которое находится справа", - сказал он, показывая слайд презентации.

"Восемь пунктов плана японо-российского сотрудничества мы выбрали в надежде на то, что они послужат одним из решений имеющихся в России государственных задач", - отметил Абэ. Он также заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин прилагает большие усилия для продвижения нацпроектов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.