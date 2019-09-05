Почти 400 млн рублей выделили Бурятии на ремонт трассы от Улан-Удэ до севера региона

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Бурятии 397 млн рублей на продолжение реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, соединяющей столицу республики с северными районами и имеющей туристическое значение, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о трансфертах из федерального бюджета на развитие автомобильных дорог. Согласно распоряжению, Бурятия получит 397 млн рублей на продолжение реконструкции региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии ТАСС сообщили, что эта сумма позволит завершить в 2019 году реконструкцию 19-километрового участка дороги от Улан-Удэ вдоль Байкала. За три года на этот участок с учетом последнего трансферта направлено 1,72 млрд рублей.

В 2018 году началась реконструкция еще одного участка - его протяженность составляет 20 км, сейчас там идут подготовительные работы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Укладку нового покрытия планируется начать в 2020 году, на реконструкцию необходимо 2,3 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в 2017 году поручил правительству РФ и властям Бурятии рассмотреть вопрос о дальнейшей реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Трасса имеет туристическое значение, поскольку проходит вдоль побережья озера Байкал и вблизи Баргузинского заповедника по местам курортного лечения и туризма. Дорога является основной региональной артерией, связывающей пять районов республики с административным центром Улан-Удэ. Ее протяженность составляет 726 км. Реконструкция трассы ведется с 2003 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.