Центр "Мой бизнес" для поддержки предпринимателей планируют создать в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены создать центр "Мой бизнес" для поддержки начинающих бизнесменов и предпринимателей, планирующих открыть или расширить свое дело. Создание центра запланировано в текущем году в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил в четверг врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджи Гасанов на стратегической сессии по вопросам реализации нацпроектов в республике.

"Агентством по предпринимательству и инвестициям Дагестана реализуется национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и входящие в его состав региональные проекты. В рамках проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" планируется создание центра "Мой бизнес", - сказал Гасанов.

Новый центр будет создан в текущем году и объединит в себе инфраструктуру поддержки, где предприниматели и граждане, планирующие открыть или расширить свой бизнес, могут получить все необходимые услуги для предпринимательской деятельности. "Центр будет работать по принципу "одного окна", где предприниматель сможет получить любые услуги, льготы, меры поддержки и консультации", - пояснил глава ведомства.

Он также отметил, что в рамках центра "Мой бизнес" планируется создание Дома предпринимателей, который будет находится в центре Махачкалы.

"На своей площадке [Дом предпринимателей] соберет институты развития, финансовые и общественные организации, которые поддерживают предпринимателей. Здесь большой объем работы, который будет завершен частично в этом году, в следующем году завершим [полностью]", - заключил Гасанов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.