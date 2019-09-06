Минтранс представил интерактивную карту нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Повлиять на ход работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" можно будет через интерактивную карту, которую Минтранс РФ планирует интегрировать с сервисами "Яндекса". Об этом сообщил в пятницу директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства министерства Григорий Волков порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

Минтранс РФ презентовал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) интерактивную карту нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", которая наглядно показывает, где и какие работы проводятся в текущем году во всех 83 регионах, участвующих в проекте.

"Мы сразу видим фактический план работ на 2019 год и сколько уже сделано, - сказал Волков, демонстрируя работу карты. - В любой субъект РФ можно углубиться, посмотреть все дорожные объекты, которые сейчас в работе, увидеть формат работ, ситуацию до ремонта, и после". В том числе, увидеть и где субъекты отстают или опережают планы реализации нацпроекта. Кроме того, по каждой дороге пользователи могут зайти и оставить комментарии, предложения.

Пока карта в режиме наполнения, не везде, к примеру, есть фотографии. Более того, сам функционал карты планируется вскоре существенно расширить. "Мы с "Яндексом" и другими агрегаторами общались и договорились сделать специальный интерфейс, который позволит им с нашими системами, нашей картой общаться, - рассказал Волков. - Оставить замечания или подробнее узнать о какой-то дороге можно будет прямо через "Яндекс".

Запустить интеграцию с "Яндексом" планируется в начале следующего года, после доработки ряда ведомственных систем. Карта, отметил Волков, создается в первую очередь для граждан, как и сам нацпроект.

"Мы отдельно провели опрос нескольких тысяч человек, чтобы понять, какие именно показатели для пользователей на слух воспринимаются лучше", - сказал он. К примеру, цель нацпроекта по сокращению мест ДТП задана в процентах, но на карте она в абсолютных числах для наглядности.

Первичные данные

Основой карты сейчас является система электронного бюджета "Эталон". "Каждый субъект вводит свои данные по исполнению нацпроекта. У каждого объекта есть кураторы, мы видим, как часто они выезжают на объект, как часто появляются и устраняются замечания. Все гарантийные случаи также отражаются", - рассказал Волков.

Сейчас идет создание новой системы. "У нас создается специальный электронный ресурс - система контроля дорожных фондов, - уточнил Волков. - В него будут загружены полные паспорта дорог". До конца года планируется верифицировать их с субъектами и начать синхронизацию двух систем.

Планы текущих дорожных работ актуализируются ежегодно. Непосредственно в нацпроекте программы сформированы шестилетние, но и они могут корректироваться при условии, что это не затормозит достижение целей. "Естественно, на шесть лет вперед представить обстановку субъектам сложно. Появляются новые районы, появляются дополнительные работы после весны, - пояснил Волков. - Какие-то дороги, наоборот, ожидалось, что потребуют ремонта, но остались в нормативном состоянии".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.