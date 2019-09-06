Колледжи получат более 4,3 млрд рублей на создание современных мастерских в 2020 году

МОСКВА, 6 сентября. Колледжи и техникумы России получат более 4,3 млрд рублей в 2020 году на создание 700 современных мастерских по стандартам Worldskills. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

В ней отметили, что Минпросвещения России объявляет конкурсный отбор на предоставление в 2020 году субсидий в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Гранты позволят колледжам закупить оборудование, средства обучения, вычислительную технику и лицензионное программное обеспечение, интерактивное и презентационное оборудование - все то, что позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций и повысит качество образовательного процесса в учреждениях среднего профобразования.

"В 2020 году планируется создать не менее 700 мастерских за счет 4,39 млрд рублей из средств федерального бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что деньги пойдут на оборудование мастерских для преподавания по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, строительство, обслуживание транспорта и логистика, искусство и дизайн, сфера услуг, сельское хозяйство, социальная сфера.

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, которые приводит пресс-служба, развитие профобразования в России, включая финансовую составляющую, усиливается из года в год. Например, в 2019 году на эти цели было выделено около 3 млрд рублей, что позволило создать 800 современных мастерских в колледжах.

"Результаты наглядны: победы наших команд на международных соревнованиях, блестящее проведение домашнего чемпионата мира по рабочим профессиям, повышение качества сдачи демонстрационных экзаменов в колледжах - все это часть систематизированной работы, включая новые этапы грантовой поддержки", - подчеркнула Васильева.