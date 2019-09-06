Мурманские театры первыми в стране получат реконструированные в рамках нацпроекта здания

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Мурманские областные театр кукол и драматический театр станут первыми в стране, которые получат реконструированные по нацпроекту "Культура" здания. Как сообщил в пятницу во время рабочей поездки в Мурманск министр культуры РФ Владимир Мединский, они откроются в конце 2019 и середине 2020 годов соответственно.

"Речь идет о полной реконструкции с перестройкой двух мурманских театров, театров известных, с историей. Первый, театр кукол, откроется уже в этом году, в декабре, этот [драматический] театр обещают сдать летом следующего года. Это первые театры, которые будут сдаваться в рамках национального проекта "Культура", - сказал журналистам министр.

По его словам, нацпроект во многом нацелен на развитие культуры именно в регионах, на что будут направлены 85% заложенных в него средств.

Старейший профессиональный театр за Полярным кругом - Мурманский областной театр кукол - до этого никогда не имел собственного здания и всю историю располагался в помещениях других учреждений культуры. Благодаря нацпроекту театр переедет в здание бывшего Дома офицеров, где сейчас идет масштабная реконструкция. Площади здесь почти в пять раз больше, чем в предыдущем помещении. У театра появятся два зрительных зала - большой на 300 человек и малый на 60. Кроме того, летом артисты смогут давать представления на открытой сцене.

Стоимость контракта - около 280 млн рублей, в том числе 90 млн выделены федеральным бюджетом в рамках нацпроекта. Как сообщил министру директор театра Евгений Суханов, сейчас подрядчик завершает фасадные работы, внутренние отделочные работы, прокладку инженерных сетей. Техническая готовность объекта составляет 91%.

Реконструкция областного драматического театра на сегодняшний день завершена на 53%. Его здание капитально не ремонтировалось несколько десятков лет. Здесь появится новое современное оборудование, новые инженерные сети и помещения. Цена контракта составляет более 643 млн рублей. Как и театр кукол, финансирование в рамках нацпроекта он получает из федерального и областного бюджетов.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).