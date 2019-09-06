Власти Петербурга планируют привлечь к занятиям спортом 730 тыс. горожан до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга по программе нацпроекта "Демография" планируют до 2024 года дополнительно привлечь к занятиям спортом 730 тыс. горожан, чтобы достичь заданных показателей. Для петербуржцев организуют масштабные спортивные акции и усовершенствуют инфраструктуру, сообщила в пятницу ТАСС председатель городского комитета по физкультуре и спорту Наталья Антюх.

"Для выполнения целевого показателя национального проекта "Демография", по которому к 2024 году нужно до 55% повысить долю горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, нужно привлечь к занятиям еще более 730 тысяч жителей", - рассказала собеседница агентства. Председатель комитета отметила, что по итогам 2018 года регулярно занимались спортом 2,1 млн петербуржцев - это 42,7% от общего числа жителей города.

По словам Антюх, одно из главных мероприятий, которое проводится в Петербурге для популяризации спорта, - стартовавшая в пятницу на площадке "Экспофорума" акция "Выбираю спорт". "Каждый желающий сможет попробовать себя в настольном теннисе, фехтовании, легкой атлетике, хоккее на траве, парусном спорте, баскетболе, волейболе, армрестлинге, городках, флорболе, уличном баскетболе. Можно будет изучить приемы восточных единоборств, попробовать свои силы в экстремальных видах спорта. В общей сложности на акции представят более 80 видов спорта", - пояснила собеседница агентства.

Кроме того, в рамках акции два дня будет действовать и интерактивная площадка комплекса "Готов к труду и обороне", где представят большинство обязательных видов испытаний ГТО. По словам председателя комитета, в Санкт-Петербурге также традиционно проводят региональные этапы всероссийских соревнований, таких как "Лыжня России", "Кросс наций", "Оранжевый мяч", которые пользуются популярностью у горожан. "За прошедший год более 23% - 1,1 млн жителей нашего города приняли участие в различных физкультурных мероприятиях как общегородского, так и районного уровней", - добавила она.

Нацпроект также предполагает расширение сети школьных спортивных клубов, сейчас их в городе 455. Больше всего популярностью у школьников пользуются мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, единоборства, шахматы и шашки. "Этим направлением работы охвачено 56% общеобразовательных школ города, в школьных спортивных клубах занимается более 50 тыс. учащихся. В рамках проекта запланировано открытие еще 77 школьных клубов", - рассказала Антюх.

В программе "Спорт - норма жизни", отметила председатель комитета, также предусмотрено финансирование на обустройство городских внутридворовых спортивных площадок и оснащение спортивных школ.