Коррекционные школы Адыгеи до 2021 года обновят инфраструктуру

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Коррекционные школы Адыгеи в рамках реализации национального проекта "Образование" в ближайшие три года будут оснащены современным компьютерным и технологическим оборудованием, сообщила ТАСС в пятницу заместитель министра образования и науки республики Сусанна Паранук.

"Гранты на обновление инфраструктуры в рамках регионального проекта "Современная школа" (нацпроект "Образование") выиграли три коррекционные школы. Это позволит им до 2021 года закупить технику и оборудование, сделав акцент на преподавание в новом формате предмета "Технология", чтобы у детей с особенностями здоровья успешно проходил процесс социализации и помимо знаний, они получали определенные навыки, которые так необходимы им в повседневной жизни и профессиональной деятельности", - сказала она.

Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения по нацпроекту приступила с 1 сентября к обучению детей в обновленных в техническом плане мастерских - швейной, прототипирования, робототехники, кулинарии. На эти цели учебное заведение получило субсидию из федерального бюджета на сумму свыше 4 млн рублей. В будущем году соответствующую субсидию получит школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ауле Хакуринохабль Шовгеновского района, а в 2021 году - школа для детей с ограниченными возможностями здоровья в Майкопе, уточнила заместитель министра.

"Нацпроекты в сфере образования открывают большие перспективы детям с ограниченными возможностями здоровья. Они имеют возможность развивать свои таланты в разных сферах, чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне", - добавила Сусанна Паранук.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.