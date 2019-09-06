ФАС возбуждает дела по нарушениям на связанных с нацпроектами госзакупках

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует нарушения при распределении средств на реализацию национальных проектов, начала возбуждать дела. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции замглавы ведомства Андрей Цариковский.

"Сейчас заработали нацпроекты. На них выделяют много средств. Они распределяются на торгах. И есть соблазн поймать "золотую рыбку". Уже вынуждены возбуждать дела по этому поводу", - сказал он.

"На нацпроекты выделяются деньги <...> если будут сговоры на торгах, то мы будем их предотвращать. Если не получится - будем возбуждать дела. Уже первое возбудили в Калининграде. Строительство школы и онкоцентра, решение еще не вынесли", - отметил он.

В июне Цариковский сообщал, что ведомство будет отслеживать возможное образование картелей вокруг национальных проектов.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.