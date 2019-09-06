Спортзалы 12 школ Волгоградской области реконструировали по нацпроекту

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Спортзалы 12 школ в муниципалитетах Волгоградской области реконструировали в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В 12 общеобразовательных организациях волгоградского региона - школах Быковского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Урюпинского, Городищенского районов, а также в городском округе-город Михайловка - открылись обновленные спортивные залы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Волгоградской области возводятся новые спортивные объекты, универсальные спортивные площадки для семейного и детского досуга. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры сельских школ.

"В соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, за пять лет отремонтированы и оснащены оборудованием более сотни спортивных залов, созданы 403 клуба и секции, где к регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечены 114 тыс. школьников", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.