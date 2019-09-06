Центры подготовки "учителей будущего" в Адыгее начнут работу в октябре

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Педагоги Адыгеи с октября начнут подготовку в двух государственных организациях, создаваемых в Майкопе в рамках реализации проекта "Учитель будущего", сообщила ТАСС в пятницу заместитель министра образования и науки республики Сусанна Паранук.

"Региональный проект "Учитель будущего" (входит в нацпроект "Образование") позволит нам с октября запустить работу двух новых центров - непрерывного повышения профмастерства, который создается в структуре Адыгейского республиканского института повышения квалификации учителей, а также центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нацеленного на работу с руководящим составом образовательных организаций", - сказала она.

По ее словам, в фокусе деятельности - молодые педагоги, поддержка наставничества и формирование профессиональной педагогической элиты. Здесь преподаватели должны освоить технологии программирования, виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования, пройти обучение по изучению биоинформатики, искусственного интеллекта, биохакинга, интернет-технологий, робототехники и мехатроники, разработки мобильных предложений и кибербезопасности, отметила собеседница агентства.

"На создание новых структур, их оснащение самой современной компьютерной, аудио и видеотехникой, специализированным лабораторным оборудованием направлено более 32 млн рублей федеральной субсидии. Власти республики также выделили из местного бюджета средства на ремонт зданий в соответствии с их брендбуком, где разместятся центры, и заработную плату его сотрудников", - добавила замминистра.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.