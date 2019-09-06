Оборудование для площадок ГТО поставили в Татарстан в рамках нацпроекта

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Первую партию оборудования для монтажа спортивных площадок для занятий ГТО в рамках национального проекта "Демография" поставили в муниципальные районы Татарстана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства спорта республики.

"На этой неделе в Республику Татарстан поставлены первые комплекты для создания спортивных площадок, предназначенных для подготовки к всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне". Соответствующие объекты направлены в муниципальные образования республики в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

В течение недели комплекты покрытия спортплощадок передали Актанышскому, Мамдышскому, Буинскому, Сабинскому, Заинскому и Алексеевскому муниципальным районам, также три комплекта тренажеров направили в Актанышский, Мамадышский и Буинский районы.

"В ближайшее время и по мере формирования полного комплекта для монтажа в указанных муниципальных образованиях данные объекты будут установлены", - уточнили в министерстве. В этом году планируется поставить и установить 18 площадок с тренажерами для сдачи норм ГТО.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт