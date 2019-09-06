Первый передвижной маммографический кабинет появился в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Первый передвижной маммографический кабинет, который станет проводить осмотры женщин старше 40 лет, приобрели для Петербурга, сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В Санкт-Петербург прибыл первый подвижной рентгенодиагностический маммографический кабинет на базе автомобиля "КАМАЗ". Он оснащен современным цифровым рентгеновским аппаратом "Медима" российского производства. Кабинет предназначен для проведения скрининговых исследований женщин старше 40 лет в условиях щадящей лучевой нагрузки", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, с помощью этого передвижного кабинета жительницы Петербурга смогут значительно сэкономить время и получать более информативные, четкие снимки и заключения врачей-рентгенологов непосредственно в день проведения исследования, без отрыва от производства. С учетом двусменного режима работы кабинета врачи за год смогут провести 5,3 тыс. исследований.

"За август направлено более ста приглашений в различные предприятия Санкт-Петербурга с предложением женщинам без отрыва от производства пройти маммографическое обследование и получить консультацию врача без дополнительной оплаты в рамках обязательного медицинского страхования. На сегодня получены ответы более чем от 50 организаций с просьбой осуществить выездное обследование сотрудниц на территории работодателя. Общее количество планируемых осмотров уже превышает 5 тыс.", - добавили в комитете.

Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" (входит в нацпроект "Здравоохранение") на 2019-2024 годы в Санкт-Петербурге предполагает развитие системы скрининга и, в частности, маммографии.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.