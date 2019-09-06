В Ленобласти отремонтировали одну из самых протяженных магистралей региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Дорожное предприятие "Лен Авто Транс" завершило ремонт участка одной из самых протяженных трасс Ленинградской области Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь по заказу "Управления автомобильных дорог Ленинградской области" ("Ленавтодор"). Стоимость контракта составила 32,3 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"В Ленинградской области отремонтирован участок региональной трассы Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь, которая является одной из наиболее протяженных областных магистралей. Ремонт выполнен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

Специалисты расчистили на участке полосу отвода и уложили два слоя нового асфальтобетона, установили новые дорожные знаки, а также нанесли износостойкую разметку и возвели остановки для общественного транспорта.

Трасса Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь соединяет три муниципальных района на востоке Ленинградской области и выходит к новгородскому городу Чудово.

В 2019 году областное правительство направило более 1 млрд рублей на выполнение задач региональной составляющей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Из них 296 млн рублей выделил Росавтодор на ремонт региональных трасс Гатчина - Ополье в Гатчинском районе, Кемполово - Тосно - Шапки в Тосненском районе и Санкт- Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе. До конца 2019 года планируется восстановить 18 участков областных трасс и 13 - в муниципальных районах области.