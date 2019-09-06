В Северной Осетии детям-инвалидам создают условия для профориентации по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Условия для профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья создаются в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В рамках нацпроекта "Образование" детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для профориентации. В профориентационный центр, созданный на базе реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями слуха и зрения, поступило оборудование для оснащения мастерской агропромышленного профиля, кабинета картонажного (переплетного) дела и полиграфической мастерской", - говорится в сообщении.

На приобретение оборудования Реабилитационно-образовательному центру для детей с нарушениями слуха и зрения было выделено 4 млн рублей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

"Наша задача - создать для школьников с ОВЗ условия для профориентации. К выпускному классу дети должны быть максимально социализированы, они должны уметь найти себя, в том числе в условиях самозанятости. Приобретенное оборудование позволит им практически получить профессию", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

В 2020 и 2021 годах субсидии из федерального бюджета увеличились, и еще два образовательных учреждения - школа-интернат "Надежда" селения Дур-Дур и коррекционный интернат города Моздок - получат по 7 млн рублей. На эти средства будет приобретено аналогичное оборудование.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.