Автопарк техники для лесников Ярославской области масштабно обновят впервые за 10 лет

ТАСС, 6 сентября. Автопарк специальной техники для лесников Ярославской области в пятницу пополнился на 13 единиц, еще 16 единиц техники по нацпроекту "Экология" планируется закупить до конца 2019 года, сообщил в пятницу на своей официальной странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Впервые за последние десять лет удалось существенно обновить автопарк специальной техники для ярославских лесников. Передали сегодня "Лесной охране" лесопатрульный комплекс и 13 единиц оборудования, чуть ранее вручили шесть автомобилей повышенной проходимости, до конца года закупим еще 16 единиц техники. Это все за счет средств, выделенных региону по нацпроекту "Экология", небывалых по объему - более 80 млн рублей", - написал Миронов.

Как отметил глава региона, 18 млн рублей планируется потратить на мероприятия, направленные на восстановление лесов. Кроме того, в 2019 году за счет бюджета Ярославской области власти региона приобрели для лесников еще 31 единицу техники. Новое оборудование - тракторы, вездеходы, пожарные автомобили, лесопосадочная машина, культиваторы - позволят специалистам повысить эффективность работ по восстановлению и сохранению лесов области и увеличат мобильность госинспекторов во время патрулирования участков. Сейчас в регионе насчитывается 96 единиц лесопожарной техники, в целом же автопарк лесохозяйственной техники к концу 2019 года обновят на 50%.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).