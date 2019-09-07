Крымская площадь открылась в Самаре в День города после ремонта

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Крымская площадь, отремонтированная по национальному проекту "Жилье и городская среда", открылась в Самаре в День города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Крайне важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события - воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Площадь с элементами Крымской архитектуры действительно возвращает нас в те знаменательные события новейшей истории России. Она радует людей своим внешним видом, комфортным пребыванием здесь", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Площадь была обустроена всего за три месяца и содержит архитектурнве композиции, похожие на узнаваемые символы Крыма - Ялтинский маяк, Воронцовскую ротонду с фонтаном и мозаичным панно с очертанием полуострова. В сочетании со светлой плиткой и обилием хвойных растений на площади рождается атмосфера крымского курорта. "В этой части района не доставало места, куда люди могли бы приходить, гулять семьями и наслаждаться природой и хорошей погодой. Я уверен, что для жителей района это площадь станет центром отдыха и знаковым местом города", - сказал глава Железнодорожного района, где располагается Крымская площадь, Вадим Тюнин.

В Самаре после ремонта по нацпроекту был открыт сквер Фадеева. Работы начались весной текущего года, были обустроены беговые дорожки, установлены навесы от солнца, сделаны клумбы, а также построен детский городок с космической тематикой. Сквер открыт в год 100-летия со дня рождения известного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, который и заложил этот сквер около дома, в котором проживал.

Площадь и сквер были отремонтированы по проекту "Формирование комфортной городской среды". Эти городские пространства были выбраны для реконструкции по итогам народного голосования, с жителями города обсуждалось, как должны выглядеть площадь и сквер, что там необходимо обустроить в первую очередь.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.