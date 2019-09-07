Минприроды анонсировало создание межрегиональных объектов размещения отходов

ТАМБОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Создание межтерриториальных объектов обращения с отходами позволит решить проблему недозагруженности мусороперерабатывающих предприятий в регионах. Ряд субъектов имеет экономическую потребность в приеме отходов из других территорий, сообщил в ходе круглого стола в рамках авторобега "Чистая страна" замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения отходов производства и потребления Минприроды РФ Владислав Ландсберг.

"Возможно, в ближайшем будущем нас ждет создание неких межтерриториальных объектов обращения с отходами, которые позволили бы решить проблему недозагруженности мощностей тех предприятий, которые будут работать в сегменте переработки отходов и утилизации. <…> На самом деле это решение оптимальное, просто иногда некоторые субъекты, исходя из экономики и отчасти политики, не приходили к такому консенсусу, когда действительно есть экономическая потребность в том, чтобы отходы из одного субъекта были перемещены в другой", - отметил он.

По словам Ладсберга, Минприроды РФ намерено провести глубокий анализ всех территориальных схем субъектов РФ, данные которых будут использованы при создании федеральной схемы обращения с ТКО. На основании федеральной схемы будут приниматься решения о загрузке действующих мощностей и возможном создании межтерриториальных объектов.

Автопробег "Чистая страна" стартовал из Московской области 5 сентября. Он пройдет через шесть городов: 7 сентября участники прибыли в Тамбов, 10 сентября окажутся в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября в Ростове-на-Дону. 17 сентября пробег завершится в Геленджике отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации реформы обращения с отходами в России.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.