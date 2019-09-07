Во Владикавказе в 2019 году отремонтируют и благоустроят 57 дворов

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Во Владикавказе до конца 2019 года приведут в порядок и благоустроят 57 дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". На эти цели выделено 100 млн рублей, сообщил ТАСС глава администрации города Владикавказа Борис Албегов.

"В этом году во Владикавказе мы отремонтируем 57 дворов за 100 млн рублей по программе "Формирование комфортной городской среды", - сказал Албегов.

Он также добавил, что для реконструкции фасадов зданий и скверов города будут привлекаться внебюджетные источники финансирования. В 2017 такая работа проводилась в 57 дворовых территориях, в 2018 году благоустроили 26. Всего в ходе инвентаризации, которая была проведена в 2017 году, было выявлено 1700 дворовых территорий. До 2024 года планируется благоустроить около 600 дворов.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит программа "Формирование комфортной городской среды". В ее рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.