Обновленный по нацпроекту бульвар открыли в день города в Невинномысске

СТАВРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Реконструированный бульвар Мира открылся в Невинномысске в субботу. Работы по обновлению территории проходили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"После реконструкции открылась одна из самых красивых и любимых улиц горожан - бульвар Мира. Отремонтировали и главный городской фонтан, который сегодня запустили в торжественной обстановке. Высота самой большой струи - больше 7 м", - говорится в сообщении.

На бульваре обновили тротуарную плитку, разбили клумбы и зеленые зоны, установили арт-объекты и малые архитектурные формы. В субботу в Невинномысске отмечают День города, одной из площадок празднования стал и обновленный бульвар - здесь организовали гастрономический фестиваль, мастер-классы от спортивных инструкторов, выступления артистов и спортсменов. Общая стоимость проекта благоустройства составила порядка 66 млн рублей.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.