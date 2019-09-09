Кружковое движение НТИ и фонд "Сколково" запустили конкурс практик и идей для наставников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и фонд "Сколково" открыли конкурс "НаставникPRO" для выбора лучших практик по работе с молодежью от наставников проектного обучения. Отбор эффективных решений проводится в рамках совместного проекта "Академия наставников", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе движения.

"С одной стороны, количество и разнообразие активностей для наставников молодежных проектов ожидаемо растет с запуском каждого учебного года, поэтому возникает необходимость конкурировать за время и внимание людей. С другой стороны, с момента запуска первой школы наставников более двух лет назад запрос со стороны сообщества наставников на обмен опытом и желание делиться лайфхаками по организации работы со школьниками и студентами с единомышленниками также растет. Из отобранных на конкурсе заявок мы сформируем копилку лайфхаков, которые будем транслировать на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба руководителя проекта "Академия наставников", директора Открытого университета Сколково Екатерину Морозову.

В конкурсе могут принять участие педагоги-наставники, которые занимаются проектной деятельностью, а также бизнесмены, специалисты сферы науки и представители госструктур, которые работают с молодежными проектами. До 25 ноября участники должны заполнить анкету и загрузить видеоролик, где расскажут о своем опыте. Им предлагается раскрыть идеи по мотивации и вовлечению школьников и студентов, по экспертизе и оценке проектов, развитию и обучению участников. Оценивать заявки будут независимые эксперты из сообщества наставников.

По итогам первого этапа 25 ноября будут опубликованы списки финалистов. На втором этапе их заявки направят для оценки независимым экспертам из Кружкового движения НТИ, которые и определят победителей. Одновременно видеоролики финалистов будут опубликованы на YouTube-канале "Академии наставников" для проведения открытого онлайн-голосования

Победителей объявят 15 декабря 2019 года. Они смогут пройти обучение, стажировку или трудоустроиться в компаниях-партнерах конкурса, принять участие в очной акселерационной программе от экспертов "Академии наставников". Кроме того, они смогут записать онлайн-курс и распространять авторское решение в рамках "Академии наставников" и других проектов Кружкового движения.

Цели программы НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена в апреле 2016 года и рассчитана до 2035 года. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в России созданы 14 Центров компетенций НТИ, развивающих сквозные технологии: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие.

Проект "Академия наставников" направлен на создание системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение проходит на онлайн-курсах и очных школах наставников.

На первый онлайн-курс в 2018 году записались более 12 тыс. слушателей. На 2019-2021 годы запланировано проведение 43 школ и запуск 14 онлайн-курсов.