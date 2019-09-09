Генерирующая компания "Квадра" направит 100 млн рублей на улучшение экологии в Липецке

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Квадра" присоединится к федеральному проекту "Чистый воздух" и направит на улучшение экологической обстановки в Липецке около 100 млн рублей до конца 2020 года. Об этом в понедельник ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Мы целенаправленно движемся к улучшению экологии в регионе. Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной власти, чтобы решить поставленные задачи. Уже в ближайшие годы жители должны почувствовать эффект от реализации данного проекта", - сказал Артамонов.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).