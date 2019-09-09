Компании-экспортеры Ленобласти примут участие в программе поддержки Минпромторга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области направили список из 13 компаний-экспортеров в Минпромторг для участия в программе поддержки конкурентоспособности в промышленности по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщила в понедельник заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Список из 13 предприятий-экспортеров направлен в Минпромторг для участия в программе поддержки конкурентоспособности в промышленности. Программа предусматривает субсидирование Минпромторгом ставки коммерческим банкам для предоставления льготных займов участникам программы. Общий объем льготного займа, в случае участия всех 13 предприятий, составит около 20 млрд рублей", - сказала Косарева.

Компании, вошедшие в единый перечень министерства, также смогут получить доступ к страхованию экспортных кредитов.

Как ранее сообщила ТАСС начальник департамента проектного управления и государственных программ комитета экономического развития области Евгения Таллер, правительство Ленинградской области намерено увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров с текущих 2,2 млрд до $4,2 млрд в 2024 году.

На выполнение задач федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2024 года планируется направить 122,7 млн рублей из областного бюджета.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.