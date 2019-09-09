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Минобрнауки получило более 400 заявок на конкурс "мегагрантов" в 2019 году

Заявки поступили из 52 регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ в 2019 году получило 433 заявки от научных групп из 52 регионов РФ на конкурс по распределению "мегагрантов", победители которого получат до 90 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В рамках реализации национального проекта "Наука" в 2019 году министерство проводит седьмой конкурс на получение "мегагрантов". На конкурс поступили 433 заявки из 52 регионов России, в том числе 32 заявки по областям химии", - говорится в сообщении.

Минобрнауки России реализует программу "мегагрантов" с 2010 года. По данным министерства, за это время в рамках программы уже открыты и успешно работают 236 лабораторий на базе 104 научных и образовательных учреждений. 15 лабораторий проводят исследования в области химии.

Заявки на участие в конкурсе могут подавать российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в определенной области наук. Прием проходил с 20 июня по 1 августа, итоги планируется подвести 1 ноября. Гранты правительства РФ выделяются в размере до 90 млн рублей каждый на проведение научных исследований в 2019-2021 годах.

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