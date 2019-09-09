Скорость доступа к интернету в городских школах Ленобласти повысят до 100 Мб/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области к 2021 году намерены увеличить скорость доступа к интернету в социальных учреждениях региона по нацпроекту "Цифровая экономика". В городских школах скорость доступа составит не менее 100 Мб/с. Об этом в понедельник сообщила председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"К 2021 году планируется обеспечить сельские школы доступом к сети Интернет со скоростью не менее 50 Мб/с. Для городских школ - не менее 100 Мб/с и медицинских организаций - не менее 10 Мб/с. В медицинских учреждениях потребность в увеличении скорости доступа к сети интернет обусловлена планами по переходу на электронные медицинские карты, а также возможностью проверить результаты анализов в режиме онлайн", - сказала Кузнецова.

Завершить переход на электронные медицинские карты региональные власти планируют в 2021 году. К этому времени у каждого жителя региона должна появиться электронная карта, которая будет доступна в любой областной клинике и в его личном кабинете на портале госуслуг. Сведения о здоровье жителей области будут поступать в интегрированную электронную медицинскую карту пациента от подключенных в систему медицинских организаций Ленинградской области. Врачи смогут получать результаты лабораторных исследований пациента из любой клинико-диагностической лаборатории региона в электронном виде и анализировать снимки инструментальных исследований, не покидая рабочего места.

До конца года в рамках проекта 24 медицинских учреждения Ленинградской области будут дооснащены компьютерами, в пятнадцати из них - модернизированы медицинские информационные системы в соответствии с требованиями Минздрава РФ, и к концу года у 60% областных врачей появятся автоматизированные рабочие места.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.