В Северной Осетии после 2021 года появятся пункты весового контроля для защиты дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Пункты весового контроля, которые позволят сохранять в нормативном состоянии дорожное полотно, разрушаемое большегрузами, будут установлены по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после 2021 года в Северной Осетии, сообщил ТАСС председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

Северная Осетия является транзитным, приграничным регионом. По ее территории проезжает большое количество грузового транспорта. Наиболее загружена дорога, ведущая из Владикавказа в Тбилиси - Военно-Грузинская. Кроме того, за последний год вдвое увеличились число большегрузов, пересекающих границу.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике предусмотрено и создание системы фото-видеофиксации ПДД. К имеющимся сегодня 40 камерам на региональных дорогах в рамках проекта будет добавлено ещё 45. Основное число камер фото- и видеофиксации уже установлено и расположено во Владикавказе, где интенсивность движения особенно велика. В соответствии с условиями, оплата по контракту разбита на три года: ежегодно на эти цели будет выделяться по 42 млн рублей, после завершения работ в конце 2021 года система фото-видеофиксации ПДД будет передана в собственность государства", добавил руководитель комитета.

Общая протяженность дорог Северной Осетии - около 6,5 тыс.км, в том числе опорная сеть составляет 1285 км, из них, 276 км - автодороги федерального значения, 785 км - региональные, остальные - межмуниципальные. Республика входит в пятерку регионов РФ, дороги которых с твердым покрытием имеют сообщения со всеми населенными пунктами.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ.

В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии - с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, до 85% увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.