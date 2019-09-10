Штрафы до 500 тыс. рублей ввели в Приморье за плохое содержание мусорных площадок

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края во вторник приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за плохое содержание контейнерных мусорных площадок, сообщает пресс-служба краевого парламента.

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"На внеочередном заседании краевого парламента в трех чтениях была принята законодательная инициатива главы региона, устанавливающая административную ответственность за нарушение положений обустройства и надлежащего содержания контейнерных площадок. За ненадлежащее содержание мусорных площадок штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Документ подготовлен во исполнение поручений по итогам совещания президента с членами правительства РФ 11 апреля 2019 года. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно существующим нормативам, все виды мусоросборников должны быть оборудованы крышками, а сама контейнерная площадка - иметь твердое водонепроницаемое покрытие. Она должна быть ограничена бордюром и ограждением, иметь подъездной путь. Проектом закона предусмотрено, что контейнерные площадки располагаются на расстоянии не менее 20, но не более 100 м до жилых зданий, детсадов, школ, спортплощадок и мест массового отдыха, а до медучреждений - не менее 25 м.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).