Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее появилась информация, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа - в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

"Научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают лавинообразное распространение. Именно поэтому Минздрав России выступает за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия. Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия этих законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов", - сказал Салагай, добавив, что кальяны также подпадают под данное законодательство.

Он также отметил, что такие меры не должны вызвать негативной реакции в обществе, так как антитабачное законодательство основано на очень последовательном соблюдении не только современных подходов медицинской науки, но и обеспечении прав человека. "Антитабачное законодательство действует всегда там, где курение из личного дела становится делом общественным. Если вы посмотрите антитабачный закон, то вы легко заметите, что все нормы закона всегда ограничивают потребление табака там, где это воздействует на других людей", - пояснил замминистра.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, а также запрет на продажу несовершеннолетним.

Антитабачная концепция

Минздрав России разработал проект антитабачной концепции. Основной целью антитабачной концепции является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. На данный момент концепция дорабатывается с учетом замечаний экспертов правительства, полученных в марте. В соответствии с паспортом федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография", концепция должна быть внесена в правительство до 1 сентября.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых - некурящие, подергавшиеся воздействию табачного дыма.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланирован в нацпроекте "Здравоохранение".