На Камчатке открылся первый многофункциональный центр поддержки предпринимателей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Первый многофункциональный центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылся на Камчатке, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"На Камчатке открылся центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Теперь представители камчатского бизнеса могут получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности в режиме "одного окна", - говорится в сообщении. Центр создан в рамках реализации приоритетного государственного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"К 2025 году число россиян, задействованных в малом и среднем бизнесе, должно составить 25 млн человек. На Камчатке нам предстоит привлечь к этой работе 5 тыс. человек. Это люди, которые, по сути, являются локомотивом экономики. Открытие центра "Мой бизнес" - комплексное решение: возможность и для начинающего, и для уже работающего бизнеса получить услуги без лишнего хождения по кабинетам", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

На деловом завтраке, прошедшем в рамках Восточного экономического форума, губернаторы говорили о необходимости открывать не просто консультационные центры для бизнеса, а создавать так называемую версию "2.0", где предприниматели могут получать услугу по принципу "одного окна" вне зависимости от направления деятельности и стадии развития проекта. "Составление бизнес-планов, оформление документов и разрешений - достаточно сложные процедуры, разобраться в которых помогут сотрудники центра", - сказала руководитель дальневосточного представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Ольга Курилова.

Национальный проект

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.