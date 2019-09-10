Форум о городской среде "Среда для жизни" откроется в Великом Новгороде 19 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четвертый форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" откроется в Великом Новгороде 19 сентября, его программа будет строиться вокруг задач нацпроектов. Об этом говорится в сообщении организатора мероприятия - АО "ДОМ.РФ".

"С 19 по 21 сентября 2019 в Великом Новгороде состоится форум "Среда для жизни: города". Программа форума построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что мероприятие состоится в Великом Новгороде.

Сессии форума будут освещать лучшие практики для создания комфортной городской среды, экономического роста и привлечения человеческого капитала, запланированы выступления российских и зарубежных мэров, говорится в сообщении. "Форум нацелен не только на обсуждение инструментов и различных подходов к работе совместно с ведущими мировыми и российскими экспертами, но и на выработку конкретных решений по формированию устойчивого развития наших городов и достижению целей национальных проектов" - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

В дискуссиях форума примет участия и жители города, принимающего мероприятие, приводятся в сообщении слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина. "Найденные решения по преобразованию городской среды позволят Великому Новгороду и области развиваться совершенно в другом ключе", - сказал он.

"Среда для жизни" - форум о жилье и городской среде, проходит ежегодно в разных городах России. В предыдущие годы он проходил в Иннополисе, Саратове и Калининграде. Его проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Форум объединяет представителей экспертного сообщества, девелоперов и застройщиков, чиновников, архитекторов и проектировщиков для обмена опытом по формированию комфортной жилой среды.