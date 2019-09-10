Петербург направит на развитие спорта по нацпроекту более 96 млрд рублей за шесть лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят на развитие спорта более 96 млрд рублей за шесть лет по программе нацпроекта "Демография". На эти средства запланировано строительство спортивных объектов, проведение массовых мероприятий и поддержка профессиональных спортсменов, сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх.

"Комитет выступает основным исполнителем регионального проекта "Спорт - норма жизни" [нацпроекта "Демография"]. Общий объем финансирования на 2019-2024 годы - порядка 96,64 млрд рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, большая часть средств на мероприятия проекта выделяются из городского бюджета.

По плану проекта, часть средств будет направлена на организацию городских внутридомовых спортивных площадок. Оборудование, которым оснастят территорию, будут определять районные центры физической культуры, спорта и здоровья. При этом мнение жителей близлежащих домов и общественного совета района также будет учитываться. "До конца проекта запланировано отремонтировать не менее 384 площадок, на этот год выделено 85,6 млн рублей на ремонт 62 спортивных площадок", - добавила Антюх.

Часть федерального финансирования будет направлена спортивным школам и школам олимпийского резерва для покупки спортивного оборудования и инвентаря. Адресную финансовую поддержку получат организации, которые готовят спортивный резерв для сборных команд России. "В 2019 году в рамках данных субсидий Санкт-Петербургу выделено 67,85 млн рублей", - отметила глава ведомства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.