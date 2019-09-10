Реконструкцию одной из улиц в Хабаровске по нацпроекту перенесут на следующий год

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Реконструкция улицы Тихоокеанской в Хабаровске, запланированная по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" на 2019 год, начнется в следующем году из-за неготовности проекта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Хабаровска. Тихоокеанская - одна из улиц, связывающая центр города с его северной частью.

"Реконструкция улицы Тихоокеанской в Хабаровске сорвана проектировщиками. За невыполнение условий контракта обещанного проекта город так и не получил - фирма, осуществлявшая проектирование, занесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг", - говорится в распространенном релизе.

Выделенные на несостоявшуюся реконструкцию более 100 млн рублей будут направлены на ремонт других дорог. В план ремонтных работ по нацпроекту вместо Тихоокеанской дополнительно включены восемь улиц общей протяженностью в 48,5 км. Это Сигнальная, Вяземская, Данчука, Знаменщикова, Комсомольская, Кочнева, Панфиловцев и Хасановская улицы. Их строители приведут в порядок в этом году. Подрядчиками станут местные компании.

"Также будет заказан новый проект реконструкции Тихоокеанской. Конкурс по определению подрядчика пройдет до конца года. Дорожная техника сможет приступить к работам только в 2020 году", - уточняется в сообщении.

Всего по нацпроекту в Хабаровске уже отремонтированы 23 объекта из 39 запланированных. Из-за недочетов в проектной документации задерживается ремонт еще одной улицы - Краснореченской. Сейчас откорректированный проект проходит госэкспертизу, и в ближайшее время работы там будут возобновлены. Изменения, внесенные инженерами, касаются 3,5 километров ливневой канализации, которая должна будет освобождать Краснореченскую от воды. Работать строители будут в жестком графике, чтобы успеть все завершить согласно планам в этом году.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии - с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, до 85% увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.