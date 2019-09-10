Открытая после реконструкции улица в Новороссийске уменьшит пробки на въезд в город

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Улицу Видова в Новороссийске открыли после реконструкции по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Ее расширили и организовали движение в двух направлениях, что позволит решить проблему пробок на въезд и выезд в портовый город, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В рамках дорожного нацпроекта ["Безопасные и качественные дороги"] в Новороссийске завершили реконструкцию улицы Видова. После реконструкции проезжая часть дороги улицы Видова расширена до 17,5 метра, организовано двустороннее движения автотранспорта. Благодаря реализации нацпроекта Новороссийск получил обновленную, комфортную и безопасную дорогу протяженностью 2,5 км", - говорится в сообщении.

Ранее движение по улице Видова было организовано только в одном направлении.

По данным администрации Краснодарского края, Новороссийску на строительство и реконструкции дорог ежегодно будут выделять по нацпроекту 550 млн рублей на условиях софинансирования с городским бюджетом. В 2019 году в городе уже привели в порядок 10 участков дорог протяженностью 14,1 км.

Новороссийск - портовый город, через него осуществляется экспорт продукции, произведенной на Кубани. Из-за активного движения грузового транспорта на въезд и выезд в город образуются пробки, кроме того, из-за движения грузовиков, перевозящих продукцию в порт, по улицам города затруднено движение легкового и общественного транспорта и в центральной части. Для решения этой проблемы в три этапа велась реконструкция улицы Видова.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.