Глава Чувашии предложил отремонтировать все больницы в республике по нацпроекту

ЧЕБОКСАРЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил правительству республики отремонтировать все больницы в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства Чувашии.

"За пять лет мы реально сможем все учреждения капитально отремонтировать. Мы должны воспользоваться возможностями нацпроекта. Все мероприятия, предусмотренные в наших программах, нужно включить в нацпроект - расписать по каждому объекту, по каждому муниципалитету", - цитирует пресс-служба слова Игнатьева.

Глава Чувашии отметил, что модернизация учреждений здравоохранения в районах республики ведется последовательно на протяжении нескольких лет. С 2013 по 2018 год в Чувашии построено 179 современных фельдшерско-акушерских пунктов. До конца текущего года планируется открыть еще 26 ФАП.

"С 2016 года на оснащение медицинских учреждений оборудованием выделено 2,5 млрд рублей, почти 2 млрд рулей - на капитальный ремонт", - уточнил Игнатьев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.