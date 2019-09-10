Более половины вырубленных деревьев в Ленобласти до конца года заменят новыми насаждениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области до конца 2019 года заменят новыми насаждениями более половины вырубленных деревьев в регионе, сообщил во вторник зампредседателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Федеральный проект "Сохранение лесов" реализуется в рамках нацпроекта "Экология", согласно которому к 2024 году в России должен быть полностью обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения и площади погибших и вырубленных насаждений.

"К 2024 года планируется заменить новыми насаждениями 100% [погибших и вырубленных] деревьев в области. По итогам 2019 года планируется заменить 58,5% вырубленных деревьев", - сказал Малащенко.

На выполнение этих задач область получила 105 млн рублей, сообщил журналистам во вторник председатель областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов. Средства планируется направить на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также на мероприятия по лесовосстановлению. Из выделенных средств уже освоено 87 млн рублей: 4 сентября лесничества области получили 15 новых автоцистерн и 7 колесных тракторов.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".