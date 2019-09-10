В Госдуме потребуют гарантий от Минфина по своевременному финансированию нацпроектов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает необходимым накануне принятия проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов получить гарантии от Минфина по недопущению повторения ситуации, когда средства на реализацию нацпроектов были доведены до регионов несвоевременно и не в полном объеме. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы считаем необходимым получить гарантии от Министерства финансов, что не случится повторения ситуации, когда средства на реализацию национальных проектов в регионы начали поступать во втором квартале и до сих пор местами не доведены в полном объеме", - сказал парламентарий.

Одним из основных приоритетов работы Госдумы в период осенней сессии Неверов назвал проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, в котором "должна быть отражена новая государственная программа комплексного развития сельских территорий". "Регионы подали очень много заявок - на сумму, существенно превышающую ту, что запланирована на 2020 год. И, конечно же, важно сразу дать четкие разъяснения регионам, какие именно заявки получат финансирование в 2020 году. Правила, порядок отбора проектов доложены быть максимально понятными и прозрачными", - заявил депутат.

Неверов поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина не сводить работу над бюджетом в рамках рассмотрения в Думе к статьям бюджета и работе над поправками. "Полностью поддерживаю предложение Вячеслава Викторовича перестроить процесс формирования бюджета в целом и провести парламентские слушания, где сформулировать новые подходы при подготовке бюджета для реализации многих стратегических задач, способствующих развитию наших регионов", - сказал Неверов.

В марте 2019 года Госдума единогласно приняла постановление об обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с несвоевременным получением субъектами РФ средств на реализацию национальных проектов и государственных программ. В ответ на обращение правительство РФ предложило обеспечить незамедлительное доведение до субъектов РФ средств на реализацию нацпроектов за счет максимального перевода межбюджетных трансфертов в форму субсидии и ряда других мер.