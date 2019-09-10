Нацпроекты получили высокую оценку Всемирной организации здравоохранения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила деятельность национальных проектов, реализуемых в Российской Федерации. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Взаимодействие между Российской Федерацией и Всемирной организацией здравоохранения особое, и правильно идут оба направления, Россия сейчас делает большой вклад в реализацию мировых амбиций <…> Для нас очень важно на мировом уровне состояние здоровья населения России, а этим занимается российское правительство вместе с нацпроектами. Для ВОЗ, конечно, разрабатывается методология, очень интенсивно идет обмен опытом, и адаптация методологии на Россию", - сказала она.

Вуйнович также отметила, что нацпроекты очень важны для ВОЗ. "Мы сделали координирование этих целей нацпроектов с целями ВОЗ, они абсолютно совпадают, некоторые документы даже быстрее и амбициознее, надеемся, мы будем расширять дальше и выше через стратегии ВОЗ", - добавила она.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн руб.